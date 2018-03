Dragon Ball FighterZ – Erster DLC-Charakter Broly im Trailer

Die ersten DLC-Kämpfer für Dragon Ball FighterZ stehen in den Startlöchern und der Erste von ihnen ist Broly, der legendäre Supersaiyajin. Ursprünglich nur in Filmen und nicht in der Hauptstory vorkommend, hat sich Broly zu einem der Lieblingsantagonisten vieler Dragon Ball Fans entwickelt, die sich nun darauf freuen, mit ihm in die Schlacht ziehen zu können.

Pure Zerstörungswut

Broly bringt absolute Zerstörungswut in das Kampfgeschehen von Dragon Ball FighterZ. Besonders gegen Goku, Gohan und Goten legt er so richtig los, da er einen regelrechten Hass gegen Goku und seine Familie hegt. Im Trailer sieht man schon einmal, wie imposant Broly im Vergleich zu Goku aussieht. Er greift mit seinen charakteristischen grünen Ki-Attacken an. Noch gibt es keinen offiziellen Release für den DLC.

Quelle: Izuniy via Youtube