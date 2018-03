Kingdom Come Deliverance – Neuer Trailer präsentiert positive Stimmen der Presse

Das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance hatte bereits den kurz nach Verkaufsstart, dem 13. Februar 2018, Bestseller-Status in verschiedenen europäischen Ländern erreicht. Um den erfolgreichen Release gebührend zu feiern, haben Warhorse Studios und Deep Silver heute einen Accolades-Trailer veröffentlicht, der noch einmal die positiven Stimmen und Fazite der Presse zusammenfasst.

Böhmen im Konflikt

Kingdom Come: Deliverance erzählt eine Geschichte zu einer Zeit, in der die Region in Böhmen von Konflikten und Machtkämpfen geplagt wurde. Heinrich muss seine Fähigkeiten im Umgang mit den Waffen und dem Rüstzeug dieser Epoche von der Pieke auf erlernen. Einmal gemeistert stehen ihm neben einem ausgefeilten Kampfsystem auch eine Vielzahl historischer Waffen, Angriffs- und Kontermöglichkeiten und Bewegungsabläufe im Spiel zur Verfügung. Die Herausforderungen, im Rahmen des mittelalterlichen Kampfes kombinierte Angriffe auszuführen, die Schwächen der Gegner herauszufinden und immer das richtige Ziel ins Visier zu nehmen, ohne dass der eigene, virtuelle Leib in Mitleidenschaft gezogen werden, stellen für Spieler stets eine Herausforderung dar.

Quelle: Deep Silver (via Pressemeldung)