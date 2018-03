Assassin’s Creed: Origins – Der Fluch der Pharaonen im neuen Video

Ubisoft veröffentlichte heute einen Trailer zu der neuen Erweiterung „Der Fluch der Pharaonen“ von Assassin’s Creed Origins. In “Der Fluch der Pharaonen” treten Spieler gegen untote Pharaonen an und erkunden ein neues, mystisches Reich. Während der Reise werden sie einigen berühmten ägyptischen Bestien wie beispielsweise den Anubis-Kriegern oder Skorpionen begegnen und die Ursache des Fluches untersuchen, der die toten Pharaonen wieder in das Reich der Lebenden zurückgeholt hat.

Die Erweiterung zu Assassin’s Creed: Origins ist bereits ab morgen, dem 13. März 2018, erhältlich.

Quelle: Ubisoft via Pressemeldung