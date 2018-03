Ready at Dawn – The Order 1886 Macher mit neuem Projekt

Ready at Dawn ist vielen bekannt, durch ihre PSP Ableger der God of War Reihe, Daxter und nicht zu vergessen The Order 1886. Jetzt sucht das Studio neue Mitarbeiter für die Arbeiten an einem Third Person Action Titel.

Ready at Dawn arbeitet am nächsten Titel

Leider handelt es sich bei dem neuen Third Person Projekt nicht um ein Sequel zu The Order 1886. Vielmehr soll es eine völlig neue IP werden und das sind dann auch leider schon alle Details. Mehr gibt das Studio bei seiner Stellenausschreibung leider nicht preis. Auch wenn The Order einige Probleme hatte, ein interessantes Setting und Charaktere gehörten nicht dazu. Auch die Optik konnte mehr als überzeugen, es bleibt also zu hoffen, dass wir nach diesem Projekt die Rückkehr von Galahad und Co. erleben.

Quelle: readyatdawn.com