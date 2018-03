Mary Skelter 2 – PS4 Ankündigung inklusive Remaster des Originals

Im letzten Jahr hatten wir mit Mary Skelter Nightmares einen wirklich tolles DRPG für die Playstation Vita im Test. Jetzt gibt es eine Ankündigung zum Nachfolger Mary Skelter 2.

Mary Skelter 2 kommt für Playstation 4 mit einer Zugabe

Während eines Events in Akihabara kündigte Compile Heart heute das Sequel Mary Skelter Nightmares an. In Japan soll das Spiel am 28. Juni für Playstation 4 erscheinen, leider wird es keine Vita Version mehr geben. Als Überraschung wird beim Sequel aber ein PS4 Remaster des Original enthalten sein. Wer also mit dem ersten Teil nicht vertraut ist, wird die Möglichkeit haben dies nachzuholen. Ein Release in Europa wurde zwar noch nicht bestätigt, da Compile Hearts aber bereits das Original hier veröffentlichte, ist die Chance recht hoch.

