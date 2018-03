Okami HD – Trailer mit zusätzlichen Steuerungsoptionen enthüllt

Auch das Action-Adventure Okami HD wurde in der gestrigen Nintendo Direct Ausgabe durch Capcom mit einem neuen Trailer bedacht. Bereits letztes Jahr erschien die Neuauflage für PlayStation 4, Xbox One und den PC, nun soll Okami HD im Sommer 2018 für die Nintendo Switch erscheinen. Ein genaueres Erscheinungsdatum wurde leider nicht genannt. Capcom stellte allerdings die Besonderheiten der Steuerung in der Switch-Version in einem kleinen Trailer dar.

Mit Touchsteuerung und Joy-Con-Unterstützung

Als exklusives Feature ist es in der Switch-Version möglich, den Pinsel innerhalb des Spiels im Handheldmodus über den Touchscreen zu steuern. Falls ihr im TV- oder Tischmodus spielen möchtet, so könnt ihr die Joy-Con-Bewegungssteuerung nutzen, um den Pinsel zu schwingen, der innerhalb des Spiels mehrere Aktionen ausführen kann.

Quelle: Nintendo Direct