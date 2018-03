NieR:Automata – Yoko Taro feiert ersten Geburtstag

Das Action-RPG NieR:Automata ist bereits seit einem Jahr für die PlayStation 4 und den PC erhältlich. Um das erste Jubiläum gebührend zu feiern, hat Director Yoko Taro eine besondere Nachricht aufgenommen. In einem Video spricht er besonderen Dank an die Fans aus, die das Spiel so tatkräftig unterstützt haben. Außerdem soll es in Amerika und Europa Fan-Events geben, nähere Informationen wurden leider nicht genannt.

Der Erfolg in Zahlen

Seit der Veröffentlichung des Spiels im letzten Jahr hat sich NieR:Automata weltweit (Box und digital) über zwei Millionen Mal verkauft und erhielt viele Awards. NieR:Automata wurde in Zusammenarbeit mit Platinum Games entwickelt und ist eine Mischung aus Action und RPG-Gameplay in einer offenen Welt. Falls ihr NieR:Automata noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr jetzt zuschlagen: Denn auf Steam könnt ihr das Spiel bis zum 14. März für einen Rabatt von 50% erwerben.

Quelle: Square Enix (via Pressemeldung)