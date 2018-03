Naughty Dog – Neil Druckmann befördert

Neil Druckmann hat sich mit seiner Arbeit an Titeln wie Uncharted und The Last of Us, einen Namen bei Naughty Dog gemacht. Im Blog des Entwicklerstudios wurde jetzt angekündigt, dass er eine Beförderung erhalten hat.

Neil Druckmann ist jetzt Vizepräsident

Der Präsident des Studios, Evan Wells teilte im Blog mit, dass Druckmann in die Position des Vizepräsidenten versetzt wurde. Damit er zwar eine größere Rolle im Studio einnehmen, seine Rolle als Creative Director von The Last of Us Part II wird er aber behalten. Kurt Margenau (Director Uncharted: TLL) und Anthony Newman (Designer) werden Co-Directors für den Titel. Wie sich die neue Rollenverteilung auf künftige Projekte auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Quelle: Naughty Dog