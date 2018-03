Mario Tennis Aces – Online-Turnier noch vor dem Release

In der gestrigen Nintendo Direct Ausgabe wurde der kommende Tennis-Hit Mario Tennis Aces näher vorgestellt, welcher für die Hybridkonsole Switch erscheinen wird. Neben dem Erscheinungsdatum wurde auch ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, an dessen Ende ein Online-Turnier angekündigt wurde. Dieses soll sogar noch vor der Veröffentlichung des Spiels stattfinden, damit Spieler den Titel schon vorab testen können.

Begebt euch im Juni auf den Tennisplatz

Demnach soll das Spiel am 22. Juni 2018 in den Handel kommen. In Mario Tennis Aces könnt ihr euch mit mehr als 15 Charakteren auf dem Tennisplatz harte Matches liefern. Mit im Gepäck sind einige neue Gameplayelemente wie den neuen Schlägen Superzeitluper und Zielschlag, von dem der Schläger eures Gegners nach dreimaligem Treffen zerbrechen kann. Auch der Trickschlag bringt einen erfrischenden Wind in die Matches und lädt die Anzeige auf, mit denen ihr die anderen beiden besonderen Schläge einsetzen könnt. Mit einem Spezialschlag kann der Schläger des Gegners sogar direkt zerstört werden. Falls euch diese Neuerungen nicht zusagen, könnt ihr auch mit einfachen Regeln spielen. Ebenfalls neu sind die Online-Turniere, in denen ihr als Teilnahme-Boni sogar spezielle Outfits und zusätzliche Charaktere erhalten könnt. Im Realmodus könnt ihr zudem die Spezialeigenschaften der Switch benutzen, indem ihr die Joy Con Controller als Tennisschläger führen könnt.

Quelle: Nintendo Direct