Little Nightmares – Complete Edition findet den Weg auf die Switch

Bereits im letzten Jahr erschien Bandai Namco Entertainments Indie-Horror-Adventure Little Nightmares für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im weitern Zeitraum wurde der Titel mit einigen DLCs bedacht, die nun alle den Weg auf die Switch finden werden. Denn am gestrigen Abend kündigte Nintendo in seiner neusten Direct Ausgabe an, dass die Little Nightmares Complete Edition für Nintendo Switch erscheinen wird.

Erkundet mit Six den Schlund

So soll die Little Nightmares Complete Edition am 18. Mai 2018 für Nintendo Switch erscheinen. Neben dem Hauptspiel werden hier alle bisherigen Inhalte enthalten sein, die nach dem Release des Spiels erschienen sind. So könnt ihr euch in zwei Geschichten als Six und Der Kid in separaten Abenteuern den Kindheitsängsten der beiden stellen. Besitzer des Pac-Man-amiibos dürfen sich doppelt freuen, denn mithilfe der amiibo kann innerhalb des Spiels die Pakku-Maske freigeschaltet werden.

Quelle: Nintendo Direct