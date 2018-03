Dark Souls Remastered – Neue amiibo und Netzwerktest angekündigt

Schon länger ist bekannt, dass Dark Souls Remastered am 25. Mai 2018 für die Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct hat Publisher Bandai Namco Entertainment neue Informationen zu der Neuauflage bekannt gegeben. Noch vor Veröffentlichung des Spiels soll ein Netzwerktest für PlayStation 4, Xbox One und Switch stattfinden. Allerdings wurden keine weiteren Details dazu genannt, wann der Test stattfinden wird und welche Inhalte dieser bieten wird. Weitere Details sollen in Kürze folgen.

Praise the sun

Im weiteren Verlauf der Direct wurde zudem eine neue amiibo zum Spiel angekündigt. Die amiibo stellt den Charakter Solaire von Astora dar, der seine berühmte Pose “Praise the sun” ausführt. Setzt man diese amiibo ein, führt auch der Charakter im Spiel diese Pose aus. Die amiibo soll am gleichen Tag wie Dark Souls Remastered, also am 25. Mai, erscheinen.

Quelle: Nintendo Direct