Wario Ware Gold – Neue Minispielsammlung kommt auf den 3DS

Die erste Ankündigung der neuesten Nintendo Direct war die Rückkehr einer beliebten Spielereihe. Wario Ware Gold ist der mittlerweile zehnte Titel in der Serie und viel hat sich seitdem nicht verändert. Auch im neuesten Ableger müsst ihr innerhalb kürzester Zeit kleine Aufgaben erledigen, um fortzuschreiten.

Mehr Spiele als je zuvor

In Wario Ware Gold gibt es 300 Minispiele, mehr als in jedem Titel zuvor. Im Trailer sind bereits einige bekannte Spielchen zu erkennen, bei 300 Stück sind aber sicherlich auch einige neue dabei. Der Titel erscheint am 27. Juli in Europa und am 03. August in den USA für den 3DS.

Quelle: XCageGame via Youtube