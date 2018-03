The Division 2 – Massive bestätigt Entwicklung

Ubisoft und Massive haben heute die Katze aus dem Sack gelassen. The Division 2 ist aktuell in Entwicklung und wir bekommen wohl schon zur E3 einen ersten Blick.

The Division 2 befindet sich offiziell in Entwicklung

Julian Gerighty (Creative Director, Massive) bestätigte in einem Statement, dass sich das Sequel zu The Division in Arbeit befindet. Zusammen mit Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections sowie Ubisoft Bukarest und Shanghai wird an dem Projekt gearbeitet. Als Basis dient eine aktualisierte Version der Snowdrop Engine, die auch schon beim Original zum Einsatz kam. Ab Juni 2018 soll ein neuer Modus zum aktuellen Division Game kommen, indem Spieler Belohnungen für den Nachfolger erspielen können.

Quelle: publicnow.com