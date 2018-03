Super Smash Bros. – Teaser für Prügler auf der Switch

Das Ende der heutigen Nintendo Direct bot noch einmal einen Knaller: Nach dem Splatoon-Segment bekamen wir einen Teaser, der zunächst nur die Inklinge zeigte. Als jedoch das Logo von Super Smash Bros. auftauchte, wurden Fans hellhörig. Nintendos beliebte Prügelreihe kommt also, wie schon lange erwartet, auf die Nintendo Switch.

Neuer Teil oder Port?

Nun gibt es zwar einen Teaser zu Super Smash Bros. auf der Nintendo Switch, jedoch weiß keiner so recht, ob es sich um einen komplett neuen Teil oder einen Port vom Wii U- und 3DS-Ableger handelt. Das Einzige, was bestätigt zu sein scheint, ist dass die Inklinge aus Splatoon nun im Kampfgeschehen mitmischen werden. Das Spiel soll bereits in diesem Jahr erscheinen, was am ehesten für einen Port spricht. Wir halten auch auf dem Laufenden.

Quelle: GameXplain via Youtube