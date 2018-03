Splatoon 2: Octo Expansion – Erster Singleplayer DLC für Nintendos Shooter

Splatoon 2 wird regelmäßig mit kostenlosen Updates wie neuen Maps und Waffen versorgt, nun gibt es aber den Trailer zum ersten kostenpflichtigen Singleplayer DLC. Er hört auf den Namen Octo Expansion und biete eine ganz neue Singleplayer-Kampagne. Und sie bringt ein Feature mit sich, wonach Fans schon lange verlangt haben.

Endlich ein Oktoling

In Splatoon 2: Octo Expansion spielt ihr endlich als Oktoling. Fans wollten schon lange, dass die Antagonisten der Inklinge als spielbare Charaktere eingeführt werden und nun geht dieser Wunsch in Erfüllung. Ihr steuert einen Oktoling, der an Amnesie leidet und auf die Hilfe von bekannten Charakteren bauen muss. Kleine Ausschnitte im Trailer lassen darauf schließen, dass Oktolinge auch im Online-Modus spielbar sein werden. Der DLC kostet knapp 20 $ und erscheint in diesem Sommer.

Quelle: GameXplain via Youtube