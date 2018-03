Project C – Neues Spiel von Darewise in Produktion

Das französische Entwicklerstudio Darewise arbeitet zur Zeit an einem neuen Sci-Fi-MMO. Der Arbeitstitel ist Project C.

In einer weit entfernten Welt

Das Sci-Fi-MMO soll auf einem fremden Planeten spielen und eine riesige, frei begehbare Welt bieten. Wie genau das Spiel aussehen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Es soll aber auf einem, großen Megaserver laufen, sodass alle Spieler in Echtzeit miteinander agieren können. Ressourcen und der gleichen sollen auch realitätsnah auf dem Planeten verteilt werden. So soll es möglich sein, ein florierendes Wirtschaftssystem aufzubauen. Somit soll auch ein funktionierendes Ökosystem implementiert werden. Auch die Entscheidungen, welche die Spieler treffen, sollen ihre Auswirkungen auf das Spiel und die Umgebung haben. Das Projekt klingt sehr zuversichtlich, da zwei Entwickler-Urgesteine mit an Bord sind. Randy Smith, welcher schon an der Thief-Reihe mit gewirkt hat und Viktor Antonov, der an Half-Life² und der Dishonored-Reihe beteiligt war. Bis auf zwei Artworks sind leider noch keine weiteren Details bekannt. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: Darwise Entertainment