Luigis Mansion – Remake kommt auf den 3DS

Luigis Mansion 2 erschien anders als erwartet nicht für die Heimkonsole, sondern für den 3DS. Nun kommt der Vorgänger als Remake ebenfalls auf den Handheld. Noch in diesem Jahr können wir mit Luigi die erste Villa erkunden, in der Mario entführt wurde. Das Remake bringt jedoch nicht nur das Spiel 1 zu 1 auf den Handheld, sondern bietet auch ein paar Neuerungen.

Alle Bosse noch einmal plattmachen

Ursprünglich auf dem GameCube erschienen, könnt ihr nun auch auf dem 3DS in Luigis Mansio mit eurem Staubsauger auf Geisterjagd gehen. Neu in der 3DS-Version ist der Bossmodus, in dem ihr noch einmal gegen alle Endgegner antreten könnt. Lange müssen Fans nicht warten, denn obwohl es kein genaues Releasedatum gibt, soll das Remake noch 2018 erscheinen.

Quelle: GameXplain via Youtube