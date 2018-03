Crash Bandicoot auf einer Nintendokonsole, wer hätte das noch vor einiger Zeit für möglich gehalten? Nun ist es jedoch Wirklichkeit, denn die Crash Bandicoot: The N.Sane Trilogy kommt auf die Nintendo Switch. Ihr könnt nun also alle drei Jump’n’Run-Abenteuer des roten Beuteldachses immer und überall spielen. Ein Weilchen müssen wir uns noch gedulden, die Trilogie erscheint am 10. Juli für Nintendos Hybridkonsole.

Quelle: GameXplain via Youtube