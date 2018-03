Call of Duty: Black Ops 4 – Offiziell mit Erscheinungsdatum bestätigt

Soeben hat Publisher Activision den Shooter Call of Duty: Black Ops 4 angekündigt. Zeitgleich wurde überraschenderweise auch schon ein Erscheinungsdatum bekannt gegeben. Demnach soll der Titel noch in diesem Jahr erscheinen. Zudem verrät ein Teaser-Trailer schon erste Eindrücke vom Spiel.

Im Oktober wird wieder geschossen

So soll der Shooter laut Activison am 12. Oktober für für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Zudem solltet ihr euch den 17. Mai rot im Kalender eintragen, denn dann soll die Enthüllung des Spiels von Activision und Treyarch in einer Community-Enthüllung als Weltpremiere stattfinden.

Quelle: Activision (via Pressemeldung)