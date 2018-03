Batman: The Enemy Within – Fünfte Episode erscheint noch im März

Batman: The Enemy Within erfreut sich gerade bei Fans des düsteren Helden großer Beliebtheit. Nun hat Telltale Games das Release Datum der fünften und letzten Episode der Reihe bekannt gegeben.

Episode 5: Same Stitch

“Same Stitch” soll die bisher aufwändigste Episode im Reportoire von Telltale Games werden. Über 4500 Dialogzeilen, welche auf 38 Charaktere verteilt sind, wurden dafür geschrieben. Die Handlung wird knapp dreieinhalb Stunden Spieldauer mit sich bringen. Es dreht sich um zwei parallele Handlungsstränge, welche sich nur an drei Punkten in der Story kreuzen. Batman: The Enemy Within, Episode 5: Same Stitch erscheint am 27. März für PC, Xbox One, PS4, Mac und Mobilgeräten.

Quelle: Telltale Games