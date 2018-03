The Swords of Ditto – Devolver Digital veröffentlicht Rollenspiel am 24. April für PS4 und PC

The Swords of Ditto ist ein herrliches Koop-Action Adventure, welches genau die richtigen Elemente aus Zelda, Paper Mario uvm. herauszieht und es zu einem knuffigen Gesamtergebnis formt. Der Wiederspielwert ist extrem hoch, es ist extrem familienfreundlich und dennoch knifflig, und es macht vor allem extrem viel Spaß. So beschrieb es Maarten auf der gamescom 2017. Und nun dürfen alle das Spiel in Kürze bereits selbst spielen.

The Swords of Ditto erscheint im April

Die Spieler werden als einer der auserwählten Abenteurer erwachen und das legendäre Schwert des Landes durch eine gefährliche und sich ständig verändernde Überwelt tragen, um dort die bösen Hexe zu konfrontieren. Das Spiel kann alleine oder kooperativ auf der PS4 oder dem PC gespielt werden.

onebitbeyond entwickelt seit Ende 2015 The Swords of Ditto und wird das Spiel auf der PAX East 2018 im April nochmals ausführlich zeigen. The Swords of Ditto erscheint dann am 24. April 2018 auf PlayStation 4 und PC.

Quelle: Devolver Digital via Pressemeldung