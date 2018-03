The Council – Neues Episoden Adventure angekündigt

Im Dezember kündigten Entwickler Big Bad Wolf und Publisher Focus Home Interactive ein neuen Adventure Game an. Im Februar sollte The Council bereits erscheinen, doch daraus wurde nichts. Nächste Woche ist es jetzt aber soweit.

The Council soll frischen Wind in das Adventure Genre bringen

Als Louis de Richet besucht ihr die Privatinsel von Lord Mortimer, nachdem euere Mutter auf seltsame Weise verschwunden ist. Eure Mutter war Mitglied des Rats indem auch viele andere bekannte Charaktere vertreten sind. Die Story soll die Hintergründe des Verschwindens eurer Mutter in fünf Episoden erzählen. Dabei vermischt der Entwickler Adventure mit RPG-Elementen und ersetzt Kampf durch Gespräche. Als eine von drei Klassen (Diplomat, Okkultist oder Detektiv) müsst ihr euch mit Worten aus der Patsche helfen. Am 13. März soll die erste Episode The Mad Ones für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Quelle: Focus Home Entertainment (via Youtube)