State of Decay 2 – Ultimate Edition erscheint am 18. Mai 2018 für Xbox One und Windows 10

Das Survival- und Zombie-Abenteuer State of Decay 2 erscheint endlich am 18. Mai 2018 für Xbox One und Windows 10 vorab als Ultimate Edition. Wenige Tage später erscheint es außerdem als Standard Edition. Mit der Ultimate Edition kann man vier Tage vorab in die Zombiewelt eintauchen. Außerdem enthält diese Version noch die zwei DLCs Independence Pack und Daybreak Pack.

State of Decay 2 erscheint im Mai 2018

“Unser Ziel ist es, eine langfristige Beziehung mit der State of Decay-Community aufzubauen und tiefgehende Erfahrungen mit dem Franchise zu fördern. Wir glauben, dass State of Decay 2 dieses Ziel dadurch erreicht, dass es Fans in eine ultimative Zombie-Überlebensfantasie hineinzieht und wir wollen vielen Spielern die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen und das Spiel zu erleben”, erklärt Microsofts General Manager of Games Marketing Aaron Greenberg.

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai 2018 als Standard Edition für rund 29,99 Euro und am 18. Mai 2018 als Ultimate Edition für rund 49,99 Euro.

Quelle: Microsoft via Pressemeldung