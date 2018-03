Sony – Backwards Compatibility Patent erneuert

Sony hat in der Vergangenheit immer wieder betont, Gamer seien nicht an Backwards Compatibility interessiert. Dennoch scheint der Vorstoß von Microsoft und der schleppende Support Playstation Now ein Umdenken ausgelöst.

Sony arbeitet noch immer an Backwards Compatibility

Es tauchte bereits kurz nach Microsofts Ankündigung alte Spiele zu unterstützen, ein Sony Patent auf, dass beschrieb wie man diese Funktion auf der PS4 realisieren könnte. Dieses Patent ist in einer erneuerten Version wieder aufgetaucht. Der bekannte Twitter User Tidux hat den neuen Eintrag entdeckt und geteilt, der Text beschreibt dabei die Probleme, die entstehen wenn alte Hardware auf neuer Hardware emuliert werden soll. Als Lösung beschreibt das Patent, wie man einzelne Prozessorkerne dynamisch verlangsamen könnte um Probleme bei der Emulation vermeiden könnte. All das muss natürlich noch nichts heißen, macht aber Hoffnung. Vielleicht auch erst für PS5.

Just gonna leave this here. pic.twitter.com/JQwrk3hAFR — Tidux (@Tidux) 5. März 2018

Quelle: @Tidux (via Twitter)