Nintendo – Neue Direct kommt morgen

Nintendo hat auf Twitter verkündet, dass es bereits morgen eine neue Direct-Konferenz geben wird. In Ihr soll über kommende Titel für die Switch und den 3DS geredet werden, einschließlich dem angekündigten Sporttitel Mario Tennis Aces. Die Direct wird um 23 Uhr beginnen und auf Nintendos Plattformen wie gewohnt live gestreamt werden. Sie soll eine halbe Stunde dauern.

#NintendoDirect is coming! Tune in on March 8th at 23:00 CET for half an hour of information about upcoming #NintendoSwitch and Nintendo #3DS games, including new details on #MarioTennis Aces.

👉 https://t.co/zmFHO560UY pic.twitter.com/tpqIQn23MS

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 7, 2018