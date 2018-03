Jurassic World Alive – Neues Mobile-Game im Stil von Pokémon GO

Die Dinosaurier kommen auf die mobilen Geräte. In dem Mobile-Game Jurassic World Alive erkundet ihr in einer AR eure Umgebung und findet die prähistorischen Wesen an jeder Ecke. Ein erster Live-Action-Trailer verrät noch nicht zu viel, doch erste Screenshot weisen eine unverkennbare Ähnlichkeit zu Pokémon GO auf.

Sammeln, erschaffen, kämpfen

In Jurassic World Alive könnt ihr eure Gegend erkunden, Dinosaurier fangen und sie per Gentechnik miteinander verschmelzen. So erschafft ihr euch ein Team aus unschlagbaren Dinos und lasst sie gegeneinander antreten. Ihr könnt so Belohnungen im Spiel freischalten und eure Erfolge und Dinosaurier auf euren sozialen Netzwerken teilen. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch bereits vorab auf der offiziellen Seite registrieren.

Quelle: jurassicworldalive