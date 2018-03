Grand Theft Auto: V – Premium Edition erneut beim Rating-Board gesichtet

Take-Two Interactive und Rockstar Games bereiten wahrscheinlich einen Re-Release von Grand Theft Auto V vor, was in Form einer Premium Edition auf den Markt kommen soll. Laut einem Eintrag bei Amazon Deutschland soll diese am 23. März 2018 für die PlayStation 4 und Xbox One zu rund 70 Euro erscheinen.

Welche Inhalte bietet die Premium Edition von Grand Theft Auto V?

Nachdem die Premium Edition von Grand Theft Auto V wieder von Amazon.de entfernt wurde, tauchte sie beim südkoreranischen Rating-Board erneut auf. Weitere Einzelheiten zu der neuen Edition lieferte der Eintrag allerdings nicht.

Quelle: Südkoreanisches Rating-Board