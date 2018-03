Grand Theft Auto Online – Doppelte GTA-Dollar für Rockstar-Stuntrennen, Rabatte und mehr

Absolviert in dieser Woche in Grand Theft Auto Online unglaubliche Stuntrennen und sichert euch noch größere Gewinne. Wer bis zum 12. März 2018 Stuntrennen absolviert, erhält doppelte GTA Dollar & RP.

Rast durch den RON-Alternates-Windpark und riskiert eine plötzliche Enthauptung in „Turbine“ oder driftet in „Die Maze Bank hinauf“ dem Himmel entgegen – immer auf der Jagd nach hochkarätigem Nervenkitzel in den Wolken und harten, klingenden Münzen. Dank Dutzender extrem riskanter Rennen, aus denen ihr wählen könnt, gibt es mehr als genug Möglichkeiten, euren Hunger auf Adrenalin zu stillen.