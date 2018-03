Fortnite Battle Royale – Neuer Spielmodus mit 20-Spieler-Teams angekündigt

Schon bald wird es für Fortnite: Battle Royale einen neuen Spielmodus mit fünf Teams a 20 Spielern geben. Demnach sollen die 100 Spieler aus dem “Battle Royale”-Modus in fünf Teams mit je 20 Spielern aufgeteilt werden. Der 50 vs 50-Modus bringt aktuell noch wenig organisierte Schlachten hervor. Das könnte sich mit dem kommenden Modus nun aber ändern.

Fortnite Battle Royale bald mit fünf Teams

Durch die kleineren Teams sind so bessere Absprachen und spannendere Partien möglich. Die Entwickler haben den neuen Modus in einem kurzen Teaser bereits gezeigt. Wann der neue Modus Einzug in das Spiel erhält, steht allerdings noch nicht fest.

Quelle: Epic Games via YouTube