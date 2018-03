CD Projekt RED – Mögliches Geralt Crossover in Planung?

Crossovers sind immer wieder eine beliebte Methode, um Spielwelten miteinander zu verschmelzen. Es ist immer interessant, unsere Videospielhelden einmal in einer anderen Situation zu erleben.

Marcin Momot, seines Zeichens Community Lead Manager bei CD Projekt RED, veröffentlichte auf seinem Twitter Account einen interessanten Tweet. Dieser bringt die Möglichkeit nahe, dass Geralt von Riva bald in einem ganz anderen Spiel seinen Auftritt hat. Diese Crossovers kamen schon häufiger vor. Neben Super Smash Brothers war auch die Soul Calibur-Reihe ein Garant für coole Charaktere. Sei es Darth Vader, Heihachi Mishima oder Link. Gerüchten zufolge soll der Hexer seinen Gastauftritt in Soul Calibur 6 haben. wir dürfen gespannt sein.

What if Geralt was going to step out of the @witchergame for the very first time to make an appearance in one of the upcoming games later this year? pic.twitter.com/dMTn1Im6HD

— Marcin Momot (@Marcin360) March 6, 2018