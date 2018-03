Call of Duty: Black Ops 4 – NBA-Star leakt angebliches Logo

Bereits seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche um das neue Call of Duty. Noch wissen wir zwar nicht, wie der neuste Ableger wohl werden wird, allerdings verdichten sich die Hinweise auf ein Black Ops 4 jeden Tag mehr. Ganz offiziell ist bereits bekannt, dass sich die Entwickler von Treyarch um den neusten Teil kümmern werden.

Im Februar gab es bereits erste Spekulationen zu einer Nintendo Switch-Version vom neusten Call of Duty, gestern gab es erste Merchandise-Einträge beim GameStop und nun zeigte sich auch noch NBA-Star James Harden mit einer auffälligen Cap im Vorfeld eines NBA-Machtes. Auf dieser ist nämlich ein sehr ähnlich aussehendes Logo zu erkennen, welches bereits an Black Ops 3 erinnert. Wenn man ganz nach den römischen Ziffern geht, müsste der vierte Teil allerdings Black Ops IV heißen. Kurz nach dem Post berichtete Jason Schreier von Kotaku, dass eine anonyme Quelle bestätigt habe, dass das Logo echt sei.

Eine offizielle Enthüllung des nächstes Call of Duty-Teils steht aber noch aus.

The Beard has arrived, and he's ready for battle with the Thunder. pic.twitter.com/ky3E8TK9Hy

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 7, 2018