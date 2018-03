South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Nächster DLC kommt bereits diesen Monat

Es gibt eine Ankündigung zu einem neuen DLC für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe. Er heißt “From Dusk till Casa Bonita”, eine klare Parodie auf From Dusk till Dawn. Der DLC bietet eine neue Story, eine neue Heldenklasse und neue Kostüme. Ihr müsst Mysterions Schwester retten, die sich den Vampiren angeschlossen hat. Diese haben sich in Cartmans Lieblingsrestaurant “Casa Bonita” eingenistet.

Werdet zum okkulten Superhelden

Der neue DLC von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bietet euch die Netherborn-Klasse, welche mit vier neuen, okkulten Fähigkeiten aufwartet. Dazu könnt ihr euch passend in Goth-Klamotten eindecken und an der Seite von Henrietta, dem Goth-Mädchen, kämpfen. Sie ist eine mächtige Hexe, die neue Kräfte in euer Superheldenteam mitbringt. Der “From Dusk till Casa Bonita”-DLC erscheint am 20. März.

Quelle: southpark