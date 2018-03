God of War – Limitiertes PS4 Pro Bundle angekündigt

Sony hat in Zusammenarbeit mit den Santa Monica Studios ein limitiertes Playstation 4 Pro Bundle angekündigt.

Auf Kratos’ Spuren

Das Design der Konsole und des Controllers sind in Leviathan Grey gehalten und an die Leviathan Axt von Kratos angelehnt. Auch soll dem Bundle eine Disc-Version von God of War 4 beiliegen. Pünktlich zum Start des Blockbusters am 20. April 2018 wird auch das PS4 Pro Bundle in ausgewählten Shops verfügbar sein. Der Controller wird auch separat zu kaufen sein.

Quelle: Sony