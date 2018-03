Far Cry 5 – Inhalte des Season Pass im Detail

Ende diesen Monats erscheint Far Cry 5 und noch bevor wir uns in das eigentliche Abenteuer stürzen können, gibt es bereits Details über zusätzliche Inhalte. So wurde nun der Umfang des Season Pass vorgestellt. In diesem sind drei neue Abenteuer und die Classic Edition von Far Cry 3 enthalten. Zusätzlich wurde ein Map Editor namens Far Cry Arcade angekündigt.

Vietnam, Zombies und der Weltraum

Mit Far Cry Blood Dragon bewies Crytek bereits seine abgefahrene Seite, der DLC von Far Cry 5 wird da nicht anders sein. Die drei neuen Abenteuer sind im Vergleich zum Hauptspiel abgefahrener und bieten alternative Szenarien.

Hours of Darkness: Dieser DLC ist noch am realistischsten, ihr reist nach Vietnam um gegen die Việt Cộng zu bestehen.

Dead Living Zombies: Natürlich dürfen auch Untote nicht fehlen, von daher kämpft ihr euch in diesem DLC durch eine Horde der untoten Brut.

Lost on Mars: Der dritte DLC transportiert euch auf den roten Planeten, wo ihr marsianischen Arachnoiden begegnet.

Neben diesen drei Szenarien erhalten Besitzer wie bereits erwähnt Far Cry 3 Classic Edition, um die Abenteuer und den Kampf gegen Vaas erneut aufzunehmen. Die Far Cry 3 Classic Edition wird auch als Standaloneversion verfügbar sein und vier Wochen später erscheinen. Zu guter letzt gibt es Far Cry Arcade, einen Map Editor, der euch so ziemlich alle Möglichkeiten offen lässt, um ein aufregendes Abenteuer selbst zu erstellen. Dieser ist für alle Spieler von Far Cry 5 verfügbar.

