Rocket League – DC Super Heroes Pack veröffentlicht

Rocket League hat sich ganz schön gemacht. Aus dem Indie-Titel wurde ein absoluter Hit, der mittlerweile schon Kultstatus erlangt hat.

Neuer DLC in kooperation mit DC Comics

Psyonix haben ja bekanntlich schon das ein oder andere Kultfahrzeug ins Spiel übernommen. Neben dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft gab es auch zum Start des Kinofilms das Batmobil aus Batman vs. Superman. Nun wurde die Zusammenarbeit mit DC Comics weiter ausgebaut und der DLC Super Heroes Pack kam dabei heraus. Neben zwei neuen Batmobilen, dem Tumbler aus The Dark Knight Rises und dem Batmobil von 1989, kommen noch ein ganzer Haufen neuer Aufkleber, Spielbanner und andere kosmetische Gimmicks ins Spiel. Natürlich im Stil der Comichelden. Neben Batman geben sich auch Superman, Aquaman, Green Lantern und viele weitere die Ehre. Der DLC kostet 3,99 Euro und ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar.

Quelle: Psyonix