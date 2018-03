Starcraft 2 – 20-jähriges Jubiläum bringt Geschenke in Blizzard-Spielen

Starcraft wird in diesem Jahr sage und schreibe 20 Jahre alt. Das ist natürlich ein Grund zum feiern für Blizzard und so schenken sie euch in ihren Spielen etliche Goodies. In allen von Blizzards Spielen werdet ihr im Laufe des Monats die Möglichkeit haben, bestimmte Objekte freizuschalten. Zudem gibt es passend zum Anlass eine Dokumentation über Starcraft 2, die ab dem 31. März verfügbar ist, sowie ein Streamevent auf Twitch am 30. und 31. März.

Skins, Karten uvm.

Folgende Inhalte sind in Blizzards Spielen zum 20. Geburtstag von Starcraft 2 verfügbar:

Starcraft Remastered: Loggt euch ab dem 6. März ein und ihr erhaltet einen speziellen Skin für die Benutzeroberfläche.

Starcraft 2: Loggt euch ab dem 6. März ein und ihr erhaltet einen Benutzeroberflächenskin für jede Spezies. Zusätzlich könnt ihr vom 6. März bis zum 3. April ein Portrait und ein Decal erhalten.

Diablo 3: Loggt euch ab dem 6. März ein und ihr bekommt den schweren Kreuzer “Die Rache der Liga” als Gefährten.

Overwatch: Loggt euch zwischen dem 6. März und 3. April ein und ihr bekommt den “Sarah Kerrigan”-Skin für Widowmaker.

World of Warcraft: Wendet zwischen dem 31. März und 6. April den Befehl /salute auf eines der folgenden StarCraft-Haustiere an: Zergling, Gurgli, Berstling oder Zeradar, um die Heldentat „Ein Salut für StarCraft“ zu erhalten.

Heroes of the Storm: Loggt euch zwischen dem 27. März und 7. April ein und ihr bekommt Portraits für Protoss, Terraner und Zerg.

Hearthstone: Spielt zwischen dem 21. und 25. März ein von StarCraft inspiriertes Kartenchaos, um drei Kartenpackungen aus Kobolde & Katakomben zu erhalten.

Quelle: starcraft2.com