Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – Trilogie-Paket kommt auf die Switch

Mittlerweile gibt es zur Naruto-Serie eine Menge Games, doch die Ninja Storm-Reihe ist wohl eine der bekanntesten. Nun erscheint mit Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy eine Zusammenstellung der ersten drei Teile für die Nintendo Switch in einem Paket. Fans können die Abenteuer des jungen Naruto auf dem Weg zum Hokage noch einmal miterleben.

Ultimative Anime-Action

Die Story bringt euch bis zum vierten Ninja Weltkrieg, in welchem Madara Uchiha die Fäden spinnt. Bis dahin kämpft ihr euch in aufregenden Kämpfen durch die Geschichte. Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy gibt es bereits für die PS4, Xbox One und den PC, am 26. April wird sie also auch auf der Switch erscheinen. Sie kommt ausschließlich im digitalen Format und beinhaltet sämtliche DLCs.

Quelle: AllGamesDelta via Youtube