Warframe – Neues Konsolen Update am Dienstag

Digital Extremes wird das nächste große Update für Warframe am kommenden Dienstag veröffentlichen. Neben unzähligen Waffenupdates wird es auch zwei große Neuzugänge geben.

Neue Eidolons für Warframe Konsolen Spieler

Das Shrine of the Eidolon Update wird über 150 Waffen überarbeiten, mehr als ein Dutzend Warframes anpassen und zwei neue Eidolons in die Plains bringen. Mit dem Dargyn könnt ihr auch erstmals ein feindliches Gefährt übernehmen und damit in den Plains Grineer aus der Luft angreifen. Am kommenden Dienstag werdet ihr das Update herunterladen können. Zusätzlich werden eine Menge neuer Tennogen Skins ihren Weg in den Ingame Store finden und dort bereitstehen.

Quelle: Digital Extremes