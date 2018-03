Valkyrie Profile Lenneth – Square Enix deutet Rückkehr an

Square Enix scheint ein Auge auf alte IPs zu haben. Der Publisher hat einen Trailer veröffentlicht, der offenbar die Wiederbelebung von Valkyrie Profile Lenneth andeutet.

Kommt wir bald mehr von Valkyrie Profile Lenneth

Der Trailer selbst gibt dabei wenig Hinweise darauf, was der Publisher bezwecken will. Die Beschreibung allerdings, enthält den Satz “the Goddess will come in 2018”. Lenneth war zuletzt auf der PSP zu Hause und war eine erweiterte Version eines PS One Titels von 1999. Auf der Welle an kürzlichen Ports alter Titel könnte uns also ein Remaster erwarten. Plattformen werden im Trailer nicht genannt aber aktuell scheint alles möglich für Square Enix.

Quelle: Square Enix Japan (via Youtube)