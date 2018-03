Prey – Twitteraccount postet Teaser-GIF

Das Reboot von Prey erschien im Mai vergangenen Jahres und war auch recht erfolgreich. Nun gibt es ein neues Lebenszeichen auf dem offiziellen Twitteraccount. Hier wurde eine GIF gepostet, die eventuell einen DLC ankündigen könnte. Vielsagend ist die GIF nicht wirklich und so lässt sich nicht viel darauß schließen.

Do we really know what’s out there? pic.twitter.com/TIByM1O738 — Prey (@PreyGame) 2. März 2018

Auf zum Mond?

In Prey wart ihr auf der Raumstation Talos I unterwegs, laut dem Teaser auf Twitter geht es nun anscheinend auf den Mond. In der GIF im Tweet schwenkt Kamera auf den Mond mit der Frage “Wissen wir wirklich, was da draußen ist?”. Fans können nun also nur spekulieren, ob es ein Teaser für einen DLC, eine Fortsetzung oder etwas ganz anderes ist.

Quelle: @PreyGame via Twitter