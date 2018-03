Battlefield – Neue Gerüchte befeuern Setting

Das in diesem Jahr ein neuer Battlefield Ableger kommt wurde, wie bereits bekannt, schon von EA bestätigt. Auch die offizielle Enthüllung dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Doch nun gibt es erneut Gerüchte um den neuen Ableger. Demnach behauptet Venturebeat unter Berufung auf EA nahe stehenden Leuten, dass der kommende Ableger Battlefield V heißen wird. Zunächst soll das Spiel intern auf dem Namen Battlefield 2 getauft worden sein. Das liegt daran, dass erneut der 2.WK als Setting dienen soll. Allerdings würde ein Name wie Battlefield 2 starke Assoziationen mit dem eigentlichen Battlefield 2 wecken. Jedoch ist Battlefield V ein vollkommen eigenständiges Spiel was mit Battlefield 2 nicht viel gemeinsam hat.

Quelle: venturebeat.com