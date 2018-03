Detroit Become Human – Releasedatum angekündigt

Quantic Dream hat heute angekündigt, wann Detroit Become Human euch wieder mit Schwierigen Entscheidungen konfrontieren wird. Im Mai ist es soweit und wir können das neue Spiel der Heavy Rain Macher selber spielen.

Mit einem kurzen Tweet teilte Quantic Dream heute mit, dass Detroit am 25. Mai erscheinen wird. Neben einer normalen Verkaufsversion wird es natürlich auch eine digitale Deluxe Edition geben. Diese enthält neben dem Spiel auch die PS4 Version von Heavy Rain, Artbook, Soundtrack, 2 dynamische Themes und 10 Avatare. Vorbesteller erhalten zusätzlich ein weiteres Theme und den Soundtrack. Diese Edition wird 69,99€ kosten.

How far would you go to be free? @Detroit_PS4 coming May 25th, 2018 pic.twitter.com/H9CsDUFIP2

The #DetroitBecomeHuman digital deluxe edition is now available to pre-order and it features a lot of exclusive contents, including a digital art book, the soundtrack and much more!

Get it on the Playstation stores: https://t.co/QRj9uknWAe pic.twitter.com/gYIbgkQPgu

— Quantic Dream (@QUANTIC_DREAM) 1. März 2018