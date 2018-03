Mutant Year Zero Road to Eden – Neues Projekt der Conan Exiles Macher

Heute hat der Conan Exiles Entwickler Funcom, sein neues Projekt Mutant Year Zero Road to Eden enthüllt. Noch in diesem Jahr soll, der als Tactical Adventure bezeichnete Titel, erscheinen.

Mutant Year Zero Road to Eden lässt die Mutanten los

Die Story ist recht simpel, zum ersten Mal nach 1945 wurden wieder Atombomben gezündet. Die Konsequenz ist die totale Vernichtung der Menschheit. Ab jetzt regieren die Mutanten die Erde und genau diese kontrolliert ihr hier. Der Trailer zeigt ein Gespann aus den drei Hauptcharakteren, unter anderem auch einem Wildschwein und einer Ente. Dabei sollen XCOM Gameplay und Story zusammenfließen um ein einzigartiges Gameplay zu erschaffen. Hinter den Entwicklern Bearded Ladies, stecken ehemalige Hitman und Payday Veteranen. Erscheinen soll der Titel noch in diesem Jahr für PS4, Xbox One und PC.

Quelle: Funcom (via Youtube)