Injustice 2 – Kommt eine Legendary Edition?

Seit Mitte des letzten Jahres kann man im DC Prügler Injustice 2 mit Superman und Batman ordentlich die Fäuste fliegen lassen. Dabei erschien seit dieser Zeit etliche DLC’s die unter anderem neue Charaktere wie Hellboy oder zuletzt die Teenage Mutant Ninja Turtles ins Spiel brachten. Bei vielen Spielen erscheint nach einiger Zeit eine Game of the Year Edition, Definitve Edition oder eine Edition unter anderem Namen, welche das Hauptspiel mit allen erschienenen DLC beinhaltet. Solch eine Edition ist wohl auch für Injustice 2 geplant. So lässt sich aus einer Produktseite von amazon.com solche eine geplante Edition entnehmen. Dabei soll die geplante Legendary Edition das Hauptspiel mit allen DLC’s, welche 10 Charaktere und 5 Skins beinhalten. Als Termin wird der 27. März genannt. Jedoch hat Publisher Warner die Injustice 2 Legendary Edition noch nicht offiziel angekündigt.

Quelle: thenerdmag.com