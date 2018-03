Hyrule Warriors: Definitive Edition – Charaktere aus Wind Waker im Trailer

Koei Tecmo veröffentlichte einen weiteren Trailer zum Switch-Port Hyrule Warriors: Definitive Edition. Bei diesem Titel werden die Inhalte inklusive aller DLCs aus der Wii U-Edition und der 3DS-Edition kombiniert und ergeben so eine komplettierte Version des Spiels. Das Spin Off zu The Legend of Zelda wird unter anderem mit den Charakteren aus The Wind Waker bedacht, die man im veröffentlichten Trailer bestaunen kann. So könnt ihr in die Rolle von Toon Link, Tetra, Medolie und dem Roten Leuenkönig schlüpfen, deren Spezialattacken im Trailer zu sehen sind.

Große Charakterauswahl auf der Switch

Insgesamt kommt die Charakter-Riege so auf 29 spielbare Charaktere. Natürlich kann der Titel auch unterwegs gespielt werden, mit einem Freund könnt ihr zusammen im Koop-Modus auf die Schlachtfelder ziehen. Dabei unterstützt der TV-Modus Full-HD-Grafik mit bis zu 1080p. Bislang wurde noch kein Datum zur Veröffentlichung bekannt gegeben, allerdings darf man hierzulande mit dem Frühling 2018 rechnen. In Japan erscheint das Spiel bereits am 22. März 2018.

Quelle: コーエーテクモChannel (via Youtube)