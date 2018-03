Hokuto Ga Gotoku – Erster Trailer zeigt Humor der Yakuza Macher

Hokuto Ga Gotoku ist zwar noch nicht für einen Release außerhalb Japans bestätigt, dennoch lohnt ein Blick auf den ersten Trailer. Dieser zeigt nämlich deutlich, dass der Humor der Yakuza Macher auch hier wieder am Start ist.

Hokuto Ga Gotoku bekommt ersten Trailer

Für den Trailer wurde mal wieder Takayuki Yamada verpflichtet, der in letzter Zeit sehr häufig Auftritte in Gametrailern übernommen hat. Zwar gibt es nicht viel Gameplay zu sehen, der kleine Ausblick in den Fitnessalltag von Kenshiro ist aber mehr als sehenswert. Es bleibt zu hoffen, dass wir diesen Titel auch hierzulande erleben dürfen. Die Beliebtheit der Yakuza Titel könnte dabei eine Hilfe sein.

Quelle: Playstation Japan (via Youtube)