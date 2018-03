Far Cry 5 – Neuer Live Action Trailer online

Die Jungs von Ubisoft geben sich wirklich Mühe, den neusten Teil der Far Cry-Reihe zu bewerben. Jetzt ist sogar ein Live-Action-Video aufgetaucht.

Der Weg des Joseph Seed

Diesmal haben sie sogar Schauspieler engagiert, um einen wirklich glaubwürdigen Trailer zu schaffen. In ihm geht es um den neuen Oberbösewicht Vater Joseph Seed. Man sieht ihn bei der Taufe seiner Jünger. Dabei werden einige Rückblenden eingespielt, welche seine Vergangenheit beleuchten sollen und seinen Werdegang ein wenig erläutern. Damit will Ubisoft den Gegenspieler in Far Cry 5 näher beleuchten, um ihm so mehr Charakter zu verleihen. Immerhin soll es der grausamste Far Cry-Bösewicht bisher werden. Der Release von Far Cry 5 rückt immer näher. Am 27. März 2018 dürfen wir auf PC, Xbox One und PS4 nach Hope County. Aber seht einfach selbst.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)