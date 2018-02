Battlefield 1 – Patch behebt Fehler

Spieler von Battlefield 1 waren in den letzten Tagen erzürnt. Denn seit dem Release des Apocalypse DLC kam es auf jeder Plattform zu gravierenden Bugs, welche das Spiel zum Teil unspielbar machten. So frierte bei einigen der Bildschirm kurz ein, Treffer wurden nicht registriert oder merkliche Lags trübten den Spielspaß. Schnell äußerte sich Entwickler DICE und nahm sich das Problem schnell an. So verursachten die neu eingefügten Dienstaufträge und Waffenherausforderungen diese gravierenden Probleme. Heute erschien nun ein Hotfix der alle Probleme behebt. Der vierte DLC für den 1.WK Shooter brachte neben neuen Waffen und Maps auch einen neuen Spielmodus.

Battlefield 1 – Apocalypse Official Trailer

Quelle: YouTube (Battlefield), reddit.com