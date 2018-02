Tony Hawk’s Pro Skater – Vorerst keine Nachfolger oder Remaster

Seit Tony Hawk’s Pro Skater 5 ist das Schicksal der Spielereihe wohl auf absehbare Zeit besiegelt. Bereits im Januar sprach ein ehemaliger Neversoft-Angestellter davon, dass es vorerst keinen Nachfolger geben wird. Mit dem heutigen Twitter-Posting von Skatebord-Legende Tony Hawk wurde dies wohl noch einmal unterstrichen.

Mit Tony Hawk’s Pro Skater HD gab es im Jahr 2012 schon ein Remaster zum ersten Teil der Reihe. Seit dem Erfolg von Crash Bandicoot warten Fans der ersten Spiele auf eine Neuauflage für die aktuellen Konsolen. Wie es mit der Tony Hawk-Reihe nun aber weitergeht, bleibt abzuwarten. Fest steht allerdings, dass Tony Hawk bei weiteren Produktionen nicht mehr mit an Bord ist. Die Zusammenarbeit mit Activision sei beendet.

To anyone asking me to 'remaster" old games, or complaining about THPS servers being down: Activision owns the THPS license but I am no longer working with them. If I had the skills / authority to reboot servers or code games for newer systems on my own, I would be happy to…

— Tony Hawk (@tonyhawk) February 26, 2018