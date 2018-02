Overwatch – Spekulationen über nächsten Helden werden laut

Der Heldenshooter Overwatch ist eins der beliebtesten Online Shooter und hat eine große und sehr findige Community. Immer wieder stoßen einzelne Spieler auf Hinweise über kommende Helden im Spiel.

Die Hinweise verdichten sich

Im Netz kursieren viele verschiedene Informationen unterschiedlichster Herkunft. Natürlich mehr oder weniger Glaubwürdig. Doch wenn Infos aus dem Overwatch Hauptquartier bei Blizzard kommen, haben diese etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Aktuell wird viel über Brigitte spekuliert. Sie soll Torbjörns Tochter sein und kam schon im animierten Kurzfilm “Für Ruhm und Ehre” an Reinhardts Seite vor. Auch wurde sie in einem Brief von Torbjörn an dessen Frau erwähnt. Doch sie ist nicht die einzige Person, welche in Frage kommt. Einige Hinweise führen auch zur Junker-Queen. Bei ihr handelt es sich um die Anführerin der Junkers. Auf der Overwatch Map “Junnkertown” ist das ein oder andere Plakat von ihr zu sehen. Dabei trägt sie eine Waffe, welche einem Streitkolben ähnelt. Dieser wiederum taucht auf einer Blaupause in einem Overwatch Artwork auf. Beide sind potenzielle Kandidaten für den 27. Helden. laut Jeff Kaplan soll es sich um jemanden handeln, der den Spielern bereits bekannt ist. Wir sind gespannt, wer der neue Charakter sein wird.

Quelle: Blizzard (via Youtube)